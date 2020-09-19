砰！ 東海透天厝氣爆火衝對街 延燒六戶釀四死

台中市龍井區東海商圈發生氣爆案，社會局長彭懷真上午陪同市長盧秀燕前往探視家屬，並發放慰問金，亡者4人共8萬、傷者5千元；社會局強調，目前由龍井區公所協助家屬，安頓到社會局簽約旅館提供短期住宿。

台中市東海別墅商圈新興路民宅，今天清晨4點許發生氣爆火警造成4死1傷，其中陳家一家3口葬身火窟，父母親及8歲陳姓男童不幸罹難。

社會局指出，經查不幸喪生火窟的陳妻蔣女在106年、107年，各有1次家暴通報紀錄；社工至案家訪視，評估衝突原因是子女教養議題，社工提醒陳男情緒管控、溝通方式及相關福利諮詢。

社會局表示，經整體評估，當時兩造關係修復中，暴力風險減緩，提供相關諮詢後未開案；陳家無兒保通報紀錄，非脆弱高風險家庭，無福利身分。

社會局長彭懷真說，本案將待消防局調查確認災害狀況，若符合災害救助條件，未來將由區公所協助受災民眾申辦災害救助。死亡者20萬，安遷救助設籍且現住者，戶內人口1人兩萬，最高10萬元。目前由龍井區公所協助家屬，安頓到社會局簽約旅館提供短期住宿。

(中時 )