日本前首相森喜朗出席李登輝前總統告別禮拜後，也在臉書上發表感言。他說，隨著李登輝先生的辭世，也代表了一個時代的結束；祈望跨越李登輝先生與他這一代的日台年輕世代，更加相互理解、心意相通，並融入新的思考及對世界情勢的認識，邁向更進一步的日台友好。

森喜朗說，今天，他以日本代表團團長的身分出席了李登輝前總統的告別禮拜。蔡英文總統、賴清德副總統、以及台灣各界的代表們共聚一堂。森喜朗表示:「李登輝先生領導台灣邁向今日的自由繁榮，在為他共同祈禱的那一刻，我也緬懷了日台的過去與未來。」

森喜朗說，李登輝先生與他都是經歷過戰爭的世代。戰爭結束後我成為國會議員，1971年以議員訪台團的一員初次訪台時，目睹了台灣人在艱困的處境下，仍然滿懷希望和理想，繼續努力前進的身影，我留下深刻印象。當下，我就已決心要和台灣共同跨越後戰爭時代的挑戰，和台灣共同創建和平繁榮的時代，「李登輝先生也了解我的心願，並一直支持鼓勵我」。

他說，隨著李登輝先生的辭世，也代表了一個時代的結束。李登輝先生每當訪問日本時，都經常找機會與日本國會議員或年輕人談話，對於來台訪問的日本人更總是敞開大門。相信許多受李登輝先生薰陶的日本年輕人與在民主政治下成長的台灣年輕世代，一定能攜手共同開拓日台關係的新時代。

他表示，祈望跨越李登輝先生與我這一代的日台年輕世代，更加相互理解、心意相通，並融入新的思考及對世界情勢的認識，邁向更進一步的日台友好。相信這必定也是李登輝先生的心願。為了亞洲及世界的和平與繁榮，衷心祈禱日台雙方共同創建更光明耀眼的未來。

(中時 )