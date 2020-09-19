美國近日以國安為由，加強打擊多間陸企。中國大陸商務部今（19日）公布今年第4號《不可靠實體清單規定》（下稱《規定》），列明外國企業、其他組織或個人在國際經貿及相關活動中，有危害中國大陸國家主權、安全、發展利益等行為，將會採取相應措施。有關規定即日起實施。

《規定》明定，除了危害中國大陸國家主權、安全、發展利益，對於違反正常的市場交易原則，中斷與中國大陸企業、其他組織或者個人的正常交易；對中國大陸企業、其他組織或個人採取歧視性措施，嚴重損害中國大陸企業、其他組織或者個人合法權益，均會採取相應措施。

《規定》指出，國家建立中央國家機關有關部門參加的工作機制，將依職權或建議、舉報，決定是否調查有關外國實體的行為，同時可據實際情況決定暫停或終止調查。根據調查結果，工作機制應考慮包括對中國大陸國家主權、安全、發展利益的危害程度；對中國大陸企業、其他組織或者個人合法權益的損害程度；是否符合國際通行經貿規則，以及其他應當考慮的因素，作出是否將有關外國實體列入不可靠實體清單。

被列入不可靠實體清單的外國實體，工作機制根據實際情況，可決定採取多項處理措施，包括限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，在中國大陸境內投資，相關人員、交通運輸工具等入境，相關人員在中國境內工作許可、停留或居留資格，並給予相應數額的罰款等。處理措施由有關部門按職責分工依法實施。

有關外國實體列入不可靠實體清單後，需在限期內改正違法行為，方可移出清單。若逾期不改，工作機制將依規採取上述處理措施。有關外國實體亦可申請移出不可靠實體清單，工作機制需根據實際情況決定是否將其移出。

(中時 )