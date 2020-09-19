立法院18日開議，但民進黨團幹事長、書記長罕見陷入難產狀況，黨團總召柯建銘有意讓上會期幹事長鄭運鵬、書記長鍾佳濱連任，引發登記角逐黨團幹部的陳亭妃、莊瑞雄不滿，經高層關切及部分派系反彈，原定昨黨團幹部投票取消，繼續協調。對此，民進黨團總召柯建銘僅說，仍持續協調。據悉，上會期經協調退讓的陳亭妃，已擬聲明揭露登記參選黨團幹部所遇到的不合理狀況，若最終協調未果，不排除公布聲明。

立法院新會期，民進黨團總召柯建銘確定續任，書記長鍾佳濱、幹事長鄭運鵬有意爭取連任，但分別有莊瑞雄及陳亭妃登記參選挑戰。據悉，17日黨團會議中陳亭妃提到，上會期經過協調後讓出黨團幹部，總不能每次都要求禮讓吧。

知情人士透露，黨團大會後柯建銘曾找4名有意角逐幹部的綠委協調，希望這會期由鄭運鵬、鍾佳濱續任，陳亭妃跟莊瑞雄下會期再擔任幹部，且任期為1年，原定18日將以此方案進行投票，但非蘇新系揚言將拒領票抗議，莊瑞雄也不滿協調方案，痛批「都給你們做就好了」，最終決議暫緩投票，黨幹部持續難產。

綠營人士分析，此會期黨團幹部搶破頭，恐與2022縣市長選舉有關，因4名有意角逐的綠委都是2022縣市長潛在參選人，若擔任幹部有高媒體曝光率，且過去長期部分派系基於黨內和諧，經協調後妥協退讓，此次攸關2022縣市長選舉卡位戰，不願凡事都順著蘇新派系做決定。

據了解，民進黨團幹事長、書記長雖然仍難產，但目前由鄭運鵬、鍾佳濱繼續執行幹部職務，民進黨內茶壺風暴恐越演越烈。

(中時 )