小鬼黃鴻升16日於北投住家猝逝，享年36歲，靈堂設於北市民權東路上龍巖會館，於19日開放3天供親友、好友弔唁，而演藝圈好友頑童及曹格也赴靈堂哀悼，曹格更是當場抱著友人痛哭，場面相當哀戚。

歌手曹格穿身穿黑色襯衫至靈堂哀悼，約莫停留十分鐘便離開，面對記者提問則是未做任何回應，而他離開時雖然表情哀戚，但情緒仍相當鎮定，未料走到一旁人行道時，竟然情緒崩潰抱著身旁友人痛哭，接著便抱著兒子頻頻安慰，而他與小鬼私交甚篤，更是曹格兒子的「乾爹」，如今面對摯友猝逝，讓他始終無法接受此噩耗。

頑童MJ116現身小鬼靈堂致意。（圖／粘耿豪攝）

頑童MJ116難得全員合體，沒想到竟是現身於小鬼靈堂，三人身穿一身黑到場哀悼，表情相當沉重，三人在靈堂待約莫10分鐘後，便迅速離開不願接受任何訪問，而好友黃小柔也到場哀悼，結束後掩面痛哭離去，一樣不願接受訪問。

黃小柔（左）掩面痛哭離去。（圖／許雅淳攝）

小鬼遺體昨天進行解剖，死因為主動脈剝離造成血管阻塞，經紀人透露小鬼家人沒有特別宗教信仰，因此沒有打算要做頭七法會，也強調會盡力協助小鬼家人，幫忙把後事處理好。

(中時新聞網)