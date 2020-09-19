畢業18年！收到黃鴻升父親節簡訊 華岡班導悲痛曝他最大心願

藝人黃鴻升(小鬼)16日北投自家猝逝，享年36歲，消息震撼演藝圈。《中時新聞網》獨家取得小鬼國小青澀畢業照，小學同班同學悲痛告白。

黃鴻升當年就讀北投逸仙國小6年10班。（照片/游定剛 拍攝）

出道18年，全方位藝人小鬼，橫跨唱片、戲劇、綜藝，更以搞笑、幽默方式主持《娛樂百分百》節目，擁有大批粉絲支持。如今在演藝圈才要發光發熱，突驟逝也令親友、粉絲相當悲痛。

黃鴻升國小生活照，濃眉、瓜子臉，留著一頭中分髮型，一眼就能認出是他。（照片/游定剛 拍攝）

小學就讀北投逸仙國小，在校就是風雲人物，小鬼也曾擔任自治市市長，更以第一名成績錄取華岡藝校戲劇科。母校逸仙國小60周年校慶，以傑出校友身份回到母校，利用工作空檔，自拍畢業影片鼓勵學弟妹，親民作風深受不少觀眾喜愛。

小鬼小學就是風雲人物，也曾擔任自治市市長。（照片/游定剛 拍攝）

翻開國小畢業紀念冊，當年就讀6年10班的小鬼，畢業照上濃眉、單眼皮，留著七分學生頭，小時候與長大差異不大 一眼就能認出是他。國小同班同學也在同學群組裡，整理了一段話，透過《中時新聞網》來傳達，「鴻升是班上的風雲人物！記得我們去你家參加你的慶生會，一起坐在貨車後面去山上烤肉，一起打球、補習、打鬧，所有回憶好像都才發生沒多久！同學們一直都在背後默默的支持你.....你是我們的驕傲，我們會一直想念你。」

逸仙國小60周年校慶，小鬼以傑出校友身分回母校。（照片/逸仙國小 提供）

螢幕形象給人陽光、健康的小鬼，突然驟逝令親友、粉絲相當錯愕，他帶給觀眾的無限歡樂，也將永遠留在大家心中。

小鬼回母校擔任傑出校友，拍照、簽名來者不拒，展現親民作風。（照片/逸仙國小 提供）

(中時新聞網)