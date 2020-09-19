廣瀨愛麗絲、廣瀨鈴打敗木村家女兒獲得第一名。（圖／翻攝自suzu.hirose.official IG）

日本男神木村拓哉和工藤靜香結婚20年，育有19歲長女木村心美和17歲次女木村光希，木村光希2年前出道當模特兒，從小學習小提琴、鋼琴、直笛，夢想成為音樂家的心美最近也出道，甚至親自為妹妹掌鏡拍美照，然最近有份日本最美姊妹花票選，木村家的兩千金竟不在十名內，冠軍是廣瀨愛麗絲、廣瀨鈴這對一酷一甜的姊妹花。

據《自由時報》報導，近日rankingoo 網站公布心中最美明星姊妹花的票選，木村心美和光希僅得第11名，接著從第10名起是最美人妻蛯原友里、蛯原英里；名門姊妹森泉、森星；曾承認做過削骨手術的有村藍里、有村架純；有個足球員弟弟的高橋瑪莉潤、高橋優；日本小姐東京代表土屋炎伽、土屋太鳳；同為花式滑冰運動員的淺田舞、淺田真央；美了30多年的姊妹花石田百合子、石田光。

前3名則是22、20歲的上白石萌音、上白石萌歌，姊姊上白石萌音先前為電影《你的名字》中替女主角宮水三葉配音走紅；第2名則是本田真凜、本田望結、本田紗來，大姊本田真凜4年前在世界青少年花式滑冰錦標賽獲得金牌，本田望結當過童星，後來也在滑冰界闖出一片天，小妹本田紗來也是被看好的滑冰選手。

冠軍則是廣瀨愛麗絲與廣瀨鈴，雖然姐姐早妹妹出道，但廣瀨鈴2015年就獲得爆紅女星第一名，出道3年就被是枝裕和相中拍攝電影《海街日記》，接著演出《學校的階梯》、《花牌情緣》系列，星路一帆風順，相較於妹妹的甜美長相，廣瀨愛麗絲外型較有個性，去年兩人還一同舉行攝影展，兩人掌鏡時各有才華，被網友封為最看不膩的姊妹。

(中時新聞網)