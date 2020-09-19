旅美30年夫婦今年4月返臺後確診新冠肺炎，雖使用的非健保資源，卻也引起各界對海外僑胞返臺用健保的討論。健保署今表示，不論是停保後復保或重新加保，健保署擬追討回出國期間的保費，最快今年10月討論。

現行健保規定僅有出國6個月以內，停保後復保者需要繳清出國期間保費。若出國超過6個月後復保、戶籍遷出2年內重新加保，則是在復保、加保當月起開始繳納保費，不需繳納出國期間的保費。若戶籍遷出超過2年，則要等恢復戶籍滿6個月起才能重新加保，同樣不需繳納出國期間的保費。

健保署長李伯璋今出席2020年器官捐贈紀念日活動，會後接受媒體聯訪時，針對海外僑胞返臺使用健保一事表示，民眾的感覺很重要，這也是需要改革的地方，人壽保險、商業保險都不是嚴重的時候才保，但健保卻會出現民眾出國就停保，有需要的時候才復保、重新加保的問題。

李伯璋表示，不論是針對出國超過6個月想辦理復保，或是除籍後要重新辦理加保者，健保署都會進行改革。今年10月、11月，健保署將就此問題進行討論，擬要求這群民眾繳清出國期間的保費，才能繼續使用健保資源。

(中時 )