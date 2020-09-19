由經濟部水利署河川局委外的2名廠商， 19日上午9時在台南市南區二仁溪橋出海口處搭著舢舨船進行水質測量，船隻卻不慎翻覆，包括船長在內的船上3人，1死1輕傷，1人無恙，郭姓廠商遭翻船蓋住，救起時已回天乏術，陳姓傷者送醫，無生命危險。

河川局19日委外執行監測台南市二仁溪出海口水質檢測工作，47歲郭男與64歲陳男兩名廠商，搭著舢舨船在河口測量水質變化，卻因不明原因，船隻翻覆，船長帶著陳男游向岸邊，並打電話求救。

郭男雖穿著救生衣，卻在翻船時遭船身蓋住，救溺人員趕到時，已無呼吸心跳，經CPR急救無效，送醫仍回天乏術。陳男左手中指輕微撕裂傷。全案交由海巡署調查船隻翻覆原因，並通知家屬到場。

鬼月剛過，近日膠筏翻覆案件頻仍，18日下午鹿耳門溪出海口發生一起膠筏遭大浪拍擊翻覆意外，幸好翻船離岸邊僅20公尺，岸巡人員立刻救援上岸，船上兩名落水船員僅輕傷，未就醫平安返家。

(中時 )