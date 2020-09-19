假約炮真打劫！新北市一名身高190公分的張姓男子，在包養網約2名女子到摩鐵進行性交易，不料竟穿著燒燙傷患者的壓力衣，遮住長相赴約，洗劫妹子財物後駕車逃逸，新北地檢署昨（19日）依強盜罪將他起訴。

據《聯合報》報導，張男7月20日在包養網以3萬元金額，約2名女子到新北市蘆洲區一間汽旅進行性交易，但赴約時卻刻意穿著壓力衣遮住頭臉與雙手，進入房間後用絲襪綁住2女雙手，再用襪子塞住她們嘴巴，從皮包裡搶走8萬9000元及6000元振興券逃逸。

2女見張男離去後自行掙脫，隨即向櫃檯人員求助報案，蘆洲警方調閱監視器發現，張男離開摩鐵後，在路口開著租賃汽車逃離，警方得知該車當晚8時還車，遂依登記資料將他逮捕，起出搶奪來的現金與振興券等贓物。

張男坦承犯案，但辯稱只從2女身上搶走1100元與6000元振興券，身上的8萬元是向母親借的。

(中時新聞網)