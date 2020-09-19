洛杉磯天使隊40老將普侯斯今（19）日在對遊騎兵隊之戰5打數3安打猛打賞演出，包括2發陽春全壘打，本季第5、6轟出爐，也使他的生涯全壘打數達到662支，超越前巨人隊傳奇球星威利．梅斯，單獨位居史上第5位。

目前在大聯盟全壘打排行榜前4名是邦茲（762轟）、漢克阿倫（755轟）、貝比魯斯（714轟）、羅瑞格茲（A-Rod、696轟），普侯斯下個目標是超越A-Rod，但本季例行賽所剩無幾，最快要到下個球季了。

據統計，普侯斯660轟當中有314轟是在主場擊出，348轟在客場，曾在38座球場揮出全壘打，有427名投手挨轟；今天則是他大聯盟生涯第60次單場至少2轟。

現年40歲的普侯斯大聯盟生涯進入第20年，這幾年不斷創紀錄，2018年達成3000安里程碑，今年又超越羅瑞格茲，成為史上打點排行榜第2位。二壘打總數達到669支，超越前太空人隊畢吉歐，成為史上第5人。而他也是唯一擁有650支全壘打、650支二壘打的強打者。

此外，在大聯盟打點排行榜上，漢克阿倫2297分排名首傑毋庸置疑，貝比魯斯2213排名第2。但打點項目到1920年才被列入正式紀錄，且早期的資料不完整，貝比魯斯的打點數說法不一。目前普侯斯是2099分，還有114分的差距，大概還要2個球季才能超越。

(中時 )