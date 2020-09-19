台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，盧秀燕到場慰問家屬，陳姓受害家屬阿公跪地陳情，盧秀燕急忙請他起來，市府一定會盡最大努力來幫忙。（黃國峰攝）

台中市東海商圈民宅19日清晨發生氣爆火警造成4死1傷，原因尚待調查？市長盧秀燕一早趕赴現場慰問受難家屬及受氣爆波及住戶，她指示社會局協助安頓家屬至簽約旅館短期住宿，費用由市府負擔，並先發放急難慰問金，全力協助受難家屬度過難關。

消防局今日清晨4時17分獲報、4時27分抵達現場進行災控。盧秀燕說，東海商圈民宅密集，消防局立即出動第四大隊及8個分隊，包含70名消防人員、13名義消、26輛消防車、3輛救護車，火警發生原因仍待檢察官及火調官現場調查，市府會積極處理後續事宜。

盧秀燕指出，今日火警事發突然，造成4死1傷的悲劇，她萬分遺憾及不捨，對於後續死者家屬的照顧，市府會全力協助，包括從外縣市趕來台中的家屬，也會給予妥善安頓、協助治喪事宜。

社會局說，為協助家屬度過難關，已依市長指示安頓家屬到社會局簽約旅館短期住宿，費用由社會局負擔；此外，市府已第一時間先發放急難慰問金，死者2萬元、受傷住院者1萬元、受傷未住院者5千元，如符合災害救助條件，區公所將再協助受災民眾申辦災害救助。

消防局強調，今日火警造成42歲陳男、37歲蔣女、8歲男童及73歲吳男死亡，另有一名38歲男子逃出火場，右膝擦傷，送往台中榮總醫院共計4死1傷。

(中時 )