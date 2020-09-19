美國華盛頓比恩市有1名成年男子維利•富拉勞（Vili Fualaau），日前在節目上分享自己遭遇1名女老師強暴的慘痛回憶。維利還透露，女老師在強暴他後，立即逼迫維利成為小孩的爸爸。現今的維利已是37歲的大男孩，在曾經強暴他的女老師出獄後，維利立即娶她為妻。然而12歲就遭性侵的慘痛回憶，維利現在回想起來仍是極為害怕又無助。

來自美國的維利•富拉勞（Vili Fualaau），他在1個談話性節目上，勇敢的分享自己12歲在校遭到1名女老師強暴後，被迫自己年紀輕輕就當上小孩爸爸的遭遇。維利在他37歲時，竟然還娶了這位曾經強暴他的金髮女老師，隨後又與女老師生下另1名女兒，然而這名女老師在不久之後卻去世享年58歲。

維利在女老師病危躺床時，他表示相當不捨看到她痛苦樣子，甚至為了想更拉近距離，聽到女老師的最後聲音，維利還特別將呼吸器關閉，也立即打電話通知孩子們，他們的媽媽即將離開人世。維利最後還說明，儘管自己是因為孩子的因素，才與女老師建立起家庭關係，若是還有一次機會，維利並不會做出像女老師這樣的瘋狂行為。

維利在與這名女老師離婚後，他自己才意識到，與女老師之間的親密關係，並不是相當的健康。然而令維利最開心的是，他能夠時常陪伴自己的孩子，也在他們的成長過程中從不缺席。

(中時新聞網)