日本前首相安倍晉三19日在推特上貼文表示，他已赴靖國神社參拜，向「英靈」報告卸任首相一事，為他自2013年以來再次拜靖國神社。由於靖國神社合祀二次大戰的甲級戰犯，過去只要有日本首相或內閣成員前往參拜，皆引起大陸與韓國強烈反彈。

根據日本NHK報導，安倍晉三在個人推特上公布自己在靖國神社殿內行走的照片，並在推文中表示，自己已向英靈報告他已在本月16日卸任內閣總理大臣一職。而安倍接受全日本新聞網（ANN）採訪時說，2013年參拜時是向「英靈」報告就任首相一年；這次是以前內閣總理大臣身分，報告自己已在16日卸任首相。

安倍從2012年底再度執政後，他曾於2013年12月26日突然赴靖國神社參拜，不僅引起陸韓強烈抗議，並受到當時歐巴馬政府以「失望」強烈字眼表達嚴厲批評後，任內就沒有再以首相身分參拜過靖國神社，而是每年逢靖國神社春季與秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的供品；每年8月15日二次大戰結束日時，則以自民黨總裁身分自費供奉「玉串料」。

對於安倍參訪靖國神社，許多日網友在他推特下方留言打氣，祝福他身體早日康復，不過也有網友認為要等到卸任後才參訪，有點令人失望。

65歲的安倍自2012年底帶領自民黨重返執政以來，創下日本憲政史連續在任首相最長紀錄。不過因舊疾復發，8月28日以身體健康為由表明辭意，表示將待命到自民黨選出新任總裁並接任首相為止。而前任日本內閣官房長官菅義偉以約7成的377票擊敗對手，壓倒性當選自民黨新任總裁，並於16日正式就任日本首相。

(中時新聞網)