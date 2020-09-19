近月以來，加密貨幣圈的話題都圍繞著DeFi，但實際上DeFi自2019年起就有許多區塊鏈團隊投入，一直到2020年才逐漸有投資人注意到，而DeFi中的巨頭之一「Compound」在短短3個月所管理的資金從9000萬美元暴漲至9億美元，將資金投入Compound的投資人也平均獲利將近50%。

DeFi的全名為DecentralizedFinance從字面上的意思來說就是去中心化金融，而目前傳統金融都各自由銀行主導、政府監管，銀行所提供的服務就是存款、取款、匯款轉帳、借貸等服務，銀行從中收取手續費藉以獲利。

而目前存款、取款、轉帳等服務，加密貨幣都已經有相對應的作法，「DeFi」就是將加密貨幣實現借貸這項服務；傳統金融的借貸服務會要求借貸人提供動產、不動產、信用額度作為抵押，在加密幣中並沒有動產、不動產、信用額度的概念，因此就以加密貨幣作為抵押及借貸的。

目前DeFi裡有超過20個資金池，像是Compound、Uniswap、MakerDAO等知名的資金池，投資人可以拿虛擬貨幣投入資金池，藉以賺取利息，不過投入的資金價值並非原本的數字；舉例來說，假設投資人今天準備1000元投入資金池，但只能換取該資金池8折甚至更低的特定加密貨幣，並獲准從中借到8折的特定加密貨幣。

不過這些資金池為了確保特定加密貨幣的價值，在借錢的時候，資金池會給予借貸人額外的「流動性獎勵」，這樣的行為就叫做「流動性挖礦」，像是原本資金池規定只能拿到8折的特定加密貨幣，借貸的時候就可以拿到比8折更多的特定加密貨幣，在還款時必須還回8折的特定加密貨幣加上當時借款的利息。

目前許多投資人會將手上的資金在DeFi中超過20個資金池中流動，由於每筆資金的流動都會讓資金池的特定加密貨幣貶值或升值，同時也會帶動借款利率的變化，只要有更多的加密貨幣投入相對地也會帶動資金池的特定加密貨幣升值，反之則貶值。

假設今天有大筆資金從資金池A流動到資金池Z，就會帶動資金池A-Z的特定加密貨幣升值，從資金池Z回到資金池A以後，投資人也會有相當豐厚的收益；像是知名的中心化借貸平台NEXO，在6月時就投入DeFi約6000萬美元的加密貨幣，最後的收益達到55%。

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(中時新聞網)