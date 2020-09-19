目前幣圈裡最夯的話題就是DeFi，而在DeFi中較為知名的資金池就是Compound，在2020年6月時，Compound的資金池中只有價值9000萬美元的加密貨幣，短短3個月資金池就暴漲為9億美元，而早期投入資金的投資人也從中平均獲利50%。

Compound是一間位在美國舊金山的公司，在2018年5月時從眾多投資者手中籌到約800萬美元的資金，在2019年6月時，Compound的資金池中僅有3000萬美元的加密貨幣，到2020年6月時成長到9000萬美元，一直到8月中旬資金池就暴漲為9億美元。

投資人將1枚以太幣（ETH）投入資金池後，並在Compound的資金池中換到0.75枚以太幣（ETH），才可以從資金池中借貸，當然同時也能夠獲得借出款項的利率，如果最後還不出款項就會失去這1枚以太幣，以防這筆款項會成為資金池中的呆帳。

而為了保證資金池的活躍、加密貨幣價值以及去中心化的最終目的，Compound團隊在2020年初就提出以4年的時間，將管理團隊持有的Compound加密貨幣以流動性挖礦的方式獎勵給借貸用戶，此舉隨即引發幣圈震撼，也引起去中心化金融（DeFi）以及中心化金融（CeFi）的對立，也就是資金池與加密貨幣交易所之間的戰爭。

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(中時新聞網)