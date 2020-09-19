去中心化金融（DeFi）近幾個月一直是加密貨幣圈裡的熱門話題，但因爲多數資金池都是全英文，且翻成中文後常常辭不達意，造成許多準投資人望而卻步，但流動性挖礦並非真的以電腦運算挖礦，而是存入加密貨幣獲取借款利息產生收益。

不過參加流動性挖礦並非保證獲利，以資金池Compound為例：

1.由於利息都是以市場機制浮動，年利率估算約在5%-8%，但是在加密貨幣大漲或大跌時利率也都會有大幅度的變動。

2.雖然是將資金投入資金池收取利息，但目前該投資方式未必會被各國政府所接受。

3.雖然是去中心化金融（DeFi），且資金池的任何變動都需要投資人投票決定，但並非完全是去中心化。

參加Compound（https://app.compound.finance）的步驟

1.首先申請加密貨幣錢包，大多數資金池都支援MetaMask錢包。

2.將加密貨幣存入加密貨幣錢包。

3.將加密貨幣錢包與Compound資金池連接。

4.執行借款，收取利息。

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(中時新聞網)