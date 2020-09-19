歐漢聲夫妻稍早離開小鬼靈堂。（圖／吳松翰攝）

坤達、柯佳嬿。（圖／吳松翰攝）

修杰楷、賈靜雯。（圖／吳松翰攝）

小甜甜今(19日)中午約12點40分離開小鬼靈堂，她含著眼淚談小鬼：「其實我們算從我出道開始認識，是在《娛樂百分百》，後來有其他的機會相處，他說話就是會分享，那時我才算交到真正的好朋友。」

小甜甜稱小鬼會透過助理轉達一些讚美她的話，她也會錄一些演出片段給對方看，「他都說我在自言自語。」小甜甜還說希望小鬼在天堂能好好的放鬆休息並照顧家人，再做自己想做的事。

小甜甜又說：「他覺得照顧很多人都是他的責任，其實不是，我相信他沒離開，只是到下個地方等我們相遇，他以前也是這樣，為我們先做好準備。」小甜甜補充說小鬼永遠都會接自己的電話，唯一一次沒接也在上飛機前回訊，另外，小鬼也會鼓勵她說她現在狀態超級好，叫她酒少喝，「現在想起來很多事情，10幾年都是他的好，都是照顧我們的回憶。」

而今賈靜雯跟修杰楷、衛斯理跟朱芯儀、李李仁5人約下午1點也陸續離開小鬼靈堂。

(中時新聞網)