眼見聯盟19日官方宣布公鹿「字母哥」阿提托康波獲選本季年度MVP，湖人「小皇帝」詹姆斯只能屈居年度MVP票選第2位，讓他不禁在西區冠軍賽G1賽後表達心聲，「那讓我感覺生氣，那就是我的真實答案！」看來詹皇真的很不爽。

「我生氣的原因是101張選票中，我只拿到16張第1名選票，那是我最生氣的地方，」詹姆斯說，「我的職業生涯多次取得第2名，不僅是爭冠，或是我4次排在年度MVP第2，我在進入這個聯盟之前，從未說過要拿MVP或總冠軍。」

「我總是希望自己每天可以變得更好，那些事情就會自然而然發生，可是有些事情明顯超出我的控制，那讓我感覺很生氣。」詹姆斯19日第2節一度扭傷左腳踝，卻堅持打完比賽，才肯進入休息室接受治療，可見他的拚戰精神有多強大。

就連湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾也替詹姆斯喊冤，「詹姆斯是世界上最好的球員，如果你是世界上最好的球員，你永遠都該得到年度MVP。」只可惜年度MVP的票選，還是要看美國媒體記者對於球員的印象好壞而定，詹皇也只能認了。

(中時 )