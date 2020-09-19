大甲幼獅工業區服務中心1樓有60坪閒置空間，台中市議員施志昌取活化設置公托。（王文吉攝）

衛生福利部社會及家庭署正推動「企業、機關提供員工子女托育服務試辦計畫」，相關單位18日會勘大甲幼獅工業區服務中心的閒置空間。台中市議員施志昌表示，雖然服務中心設置至今已經超過40年，整體建物仍須評估是否需要耐震補強，不論大小或是格局，都相當適合設置公托，他會盡力促成。

施志昌表示，目前已經爭取大甲龍泉長壽會館做為社區公共托育家園，但由於大甲嬰幼兒人數超過1200人，但公托加上私托的比例沒超過20％，仍遠遠不及市區，因此，社會局其實也有規劃大甲要設置第二家公托於大甲。

施志昌指出，近期衛福部社家署亦正在推動「企業、機關提供員工子女托育服務試辦計畫」，大甲幼獅工業區服務中心成為了考量設置公托與公幼的地點，他也樂觀其成，尤其幼獅工業區是海線許多人上班之處，若於服務中心一樓設置公托，工業區內工廠的員工就可以鄰近送托，讓就業與托嬰相輔相成。

施志昌表示，服務中心1樓約60坪，一般設置收托12人的社區公共托育家園約需要30坪，空間綽綽有餘，還可以規劃擴大收托。社會局明年編列「公托倍增推動計畫」經費，目前主要的問題在於服務中心設置至今已經超過40年，結構仍需評估是否進行耐震補強，期盼經濟部工業局能夠協助，再租用給社會局設置公托。

(中時 )