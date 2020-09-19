Chuck brings out the broom for the Nuggets already 😂



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/KJZtBC3Vhz — Bleacher Report (@BleacherReport) September 19, 2020

湖人19日在西決首戰獲勝，金塊只打了1節好球，就被湖人打得無法招架。金塊總教練麥克馬龍(Michael Malone)賽後質疑湖人在第2節「黑哨護體」，讓他的球員根本碰不得。金塊首節以38比36領先，第2節被湖人以罰球逆轉，打出34比21，終場126-114。

麥克馬龍說：「對方單節站上罰球線24次。一節罰球24次是極高的數字，換算起來等於一場比賽100次了。我們那節被吹了16次犯規，我得回去看重播，想想如何守住對手並且不犯規，因為我們沒辦法讓對手罰球37次還能贏球。」

湖人全場罰37中27，「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)罰15中12，中鋒霍華(Dwight Howard)罰8中5，他們佔據全隊大部分的罰球。金塊罰28中23，全隊犯規26次其實還少於湖人的28次。只是湖人的肌肉壓迫奏效，金塊主力中鋒約基奇(Nikola Jokic)陷入犯規麻煩(5犯)導致球隊攻勢受阻。

TNT球評巴克利(Charles Barkley)似乎不爽金塊兩度打臉他，首戰才打完，老巴又拿著他的掃把在節目出場。前次他的掃把是用來預言拓荒者橫掃湖人(後來被歐尼爾折斷)，這次他站在湖人這一方，預測湖人橫掃金塊。

(中時新聞網)