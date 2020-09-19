新北和美漁港生態復育及親水體驗，推動漁港轉型。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北和美漁港生態復育及親水體驗，推動漁港轉型。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北和美漁港生態復育及親水體驗，推動漁港轉型。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

為推動漁港轉型，新北市政府與台灣山海天使環境保育協會合作，於19日在貢寮區和美漁港辦理「和美海之家-新北市和美漁港生態復育及親水體驗」，帶領民眾進行浮潛及珊瑚種植體驗，透過一系列親水及復育行動，讓民眾親近海洋，並期望未來將和美漁港打造為海洋生態復育基地。

和美漁港轉型 打造生態復育基地

新北市共有28處漁港，為推動漁港轉型及活化，市府自108年起推動「來新北，嗨漁港」計畫，為漁港賦予多元利用的可能。位於貢寮區的和美漁港，因設籍漁船較少，但港型完整，港內水域相對穩定，故以朝向發展環境教育體驗課程及生態復育為目標，今年度首度與在地海洋保育團體「台灣山海天使環境保育協會」合作辦理「和美海之家-新北市和美漁港生態復育及親水體驗」活動，利用漁港天然條件作為資源復育的基地，邀請民眾一同報名參與活動。

有「珊瑚媽媽」稱呼的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，東北角海域因為黑潮北上及大陸沿岸流南下，建立了繁盛的珊瑚群聚，因為氣候變遷及人為破壞影響，珊瑚的保育已刻不容緩。和美海之家親水體驗活動，除了帶領參加的大小朋友們體驗浮潛等親水體驗，培養大家親近海洋、了解海洋的觀念，更一起種植珊瑚，進一步愛護海洋。種下的珊瑚將會培育在和美漁港內，再由山海天使進行照護，期望一株株的珊瑚苗，能為和美漁港帶來復育的生機。

農業局副局長諶錫輝表示，「來新北，嗨漁港」計畫，讓本市漁港朝向活化及多元利用的目的，和美漁港藉由今年試辦親水及復育活動，評估復育成效，希望未來能再擴大辦理，讓更多人一起參與復育，將漁港轉型為海洋生物的復育基地，更期望能夠串連新北市海洋復育園區珊瑚小學堂和卯澳灣栽培漁業示範區，打造東北角海洋的復育廊帶。

(中時 )