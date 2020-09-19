通霄發電廠外包員工溺水 送醫急救中 13:172020/09/19 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 通霄發電廠19日驚傳溺水事故。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通霄發電廠19日中午驚傳溺水事故，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，將男子拉上岸但已無生命跡象。據了解，57歲沈姓男子為外包廠商員工，疑進入海水進水口作業時不慎溺水，目前已由通霄分隊送醫急救。 (中時 ) #溺水 #通霄 #男子 #急救 #發電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中火增機組 中市府堅持汰舊換新 04:102020/09/19 地方新聞 美眾議員籲 美台建交 終結一中政策 04:102020/09/19 政治要聞 中信新舞臺 打造戶外行動劇場 04:102020/09/19 運動天地 職場達人－整理達人 林秀艷化繁為簡 丟棄中體悟人生 04:102020/09/19 產業特刊 台中東海商圈民宅氣爆4死1傷 家屬到場痛哭癱倒 無法接受 09:292020/09/19 社會 逐批驗萊豬 陳時中改稱僅前3批 04:102020/09/19 政治要聞 要你愛上它 童軍教學進化中 04:102020/09/19 生活新聞 躍升國際格局 淡海蛻變新風貌 04:102020/09/19 財經焦點 避孕器放10年 中年婦女下體出血檢查竟懷孕 00:022020/09/19 生活 Top2 鄒美儀搭檔巴戈主持紅遍全台 和包偉銘分手後終生未嫁罹癌病逝 04:102020/09/19 娛樂新聞 社會熱門新聞 台中氣爆消防疑原因不單純！廚房在1樓 3瓦斯桶卻放 2、3樓 - 社會 台中氣爆陳家三死 「曾因教養議題通報家暴」 阿公悲喊：我的孫啊 - 社會 查小鬼死因殘酷解剖「死無全屍」？檢察官火怒曝真相 - 社會 假約炮真打劫！190cm長人約2女摩鐵性交易 竟包緊緊行搶 - 社會 東海商圈氣爆後如廢墟 市長盧秀燕前往慰問 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。