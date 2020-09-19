通霄發電廠19日中午驚傳溺水事故，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，將男子拉上岸但已無生命跡象。據了解，57歲沈姓男子為外包廠商員工，疑進入海水進水口作業時不慎溺水，目前已由通霄分隊送醫急救。

(中時 )

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