例行賽進入尾聲，洋基隊終於來到波士頓芬威球場，今（19）日起與紅襪隊進行本季最後3場對戰，之前雙方交手7場洋基全勝。此役雙方鏖戰12局，洋基以6比5險勝紅襪，最近9連勝，本季對戰紅襪8連勝。

紅襪隊台灣球員林子偉在4局上出場接替佛杜戈擔任任右外野手，棒次是第1棒，4局下就有打擊機會，面對洋基先發投手蒙哥馬利，拗到2好3壞滿球數後揮棒落空被三振出局。

6局下林子偉再度上場，洋基已換上後援投手瑟薩，林子偉耐心選球，獲得四壞球保送上一壘。9局上洋基追成4比4平手，9局下林子偉第1個上場打擊，洋基換上牛棚投手金恩接力，2好2壞後林子偉打了3個界外球，最後打出左外野高飛球被接殺。

進入延長賽後林子偉仍守右外野，11局下第4次上場，受命犧牲觸擊，並藉著野手選擇上一壘，總共4打席2打數無安打，有1次保送，打擊率下滑至1成71。

洋基前6局0比4落後，第7局急起直追，打完9局追平比數；進入延長賽後，11局雙方各得1分，戰成5比5。12局上洋基攻佔二、三壘、2人出局後又是勒瑪修建功，揮出二壘安打攻下超前分。12局下紅襪未得分，洋基終於以6比5獲勝。

(中時 )