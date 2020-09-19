台中市龍井區東海商圈發生氣爆案，葬身起火點住宅的陳姓男子一家3口，住處瓦斯桶位置怪異，氣閥已被打開；陳男有2次的家庭暴力紀錄，陳妻蔣女擔任幼教老師，夫妻兩人已離婚，但仍同住一起；但火警發生前，鄰居並未聽聞有吵架聲響，真正氣爆原因，仍有待檢警釐清。

消防局指出，氣爆原因有幾起疑點？起火點新興路59巷11號，陳男一家三人住處並未安裝天然氣，一樓廚房沒有瓦斯桶，陳男陳屍於3樓的樓梯口，身旁有兩桶各為10公斤與20公斤的瓦斯，另一桶瓦斯位於2樓樓梯；陳男身旁20公斤瓦斯桶氣閥已打開，其餘兩桶嚴重燒毀，無法辨識是否開啟。

社會局指出，經查不幸喪生火窟的陳妻蔣女在106年、107年，各有1次家暴通報紀錄；社工至案家訪視，評估衝突原因是子女教養議題，社工提醒陳男情緒管控、溝通方式及相關福利諮詢。經整體評估，當時兩造關係修復中，暴力風險減緩，提供相關諮詢後未開案；陳家無兒保通報紀錄，非脆弱高風險家庭，無福利身分。

陳妻蔣女的同事到場關心說，蔣女在幼稚園工作，兩人同事已4年，蔣女做人很好，近幾年因管教兒子與陳男與蔣姓妻子常起爭執，向擔任幼兒園老師的蔣女施暴，兩人於今年5月離婚，但仍住在一起。另外，據傳陳男失業已有2年多。

(中時 )