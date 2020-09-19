行政院長蘇貞昌昨赴立院報告萊豬政策並備詢，國民黨立委蔣萬安批民進黨從主張零檢出變全面開放，蘇貞昌反擊並調侃蔣萬安「你在美國吃豬肉，你有出事嗎？」，還稱台灣人民很聰明。對此，親綠網友直言，不認同蘇貞昌所說的，這確實是「失分的硬凹，很遜色」。更批民進黨立場不一。該網友更認為蔣萬安就算有那個被反問的停頓，仍然不減蔣在這一次質詢的成功。更評比蔣萬安在這場質詢有7分，大贏蘇貞昌的3分。

蘇貞昌18日率內閣成員赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告」。蔣萬安一上台質詢就單刀直入問蘇貞昌，美豬美牛的時空環境哪裡改變？蘇貞昌回應，國際標準、國民黨政府進口含萊克多巴胺牛肉已經8年和相關報告都出爐，因此依據這些數據，訂立更嚴謹的標準。

但蔣萬安顯然無法接受這樣的回應，痛批民進黨2016年都還反對進口美豬，現在改口真的「不要再騙人，人民沒有這麼好騙」。蘇貞昌則反問蔣萬安，在美國吃不吃美豬和美牛？有沒有出事？蔣萬安聽到這個問題，一度語塞，之後回應有吃，但不會吃這麼多，更反批蘇貞昌要面對問題，不要低估台灣人智商。

對於蘇貞昌和蔣萬安兩人在立院的唇槍舌戰，親綠網友godispower在批踢踢發文，一開始就點出他長期泛綠，但看完蔣萬安和蘇貞昌的質詢片段，感想是就算有那個被反問的停頓，仍然不減蔣萬安在這一次質詢的成功。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

該網友更表示，首先恭喜國民黨，在經歷了各種奇形怪狀、荒誔不經的行為之後，終於有了一次像樣的質詢。像什麼見縫插針，像什麼變賣黨產，他都懷疑是不是韓國瑜的病毒還沒退去，但至少今天真的有一個人沒有中病毒，腦袋很正常的把過去資料都拿出來質詢，就算遇到蘇貞昌這老皮條，也是振振有詞的把質詢重點一一提出。台風不錯，口齒清楚。

該網友稱，嚴格來說，這場質詢3:7，蘇貞昌遜色。為什麼還給蘇院長3？應該說是硬凹也能凹到這樣自然，加上他偏綠，所以私心給了一分，就算之前美牛國民黨開放進口，蔣萬安也回答的不錯。他不是很認同衝衝衝說的，民眾很聰明，能分辨，能吃出肉質的不同。這確實是失分的硬凹。

對於陳時中回答不強制標示萊特多巴安，該網友認為，希望這點新一期立法院會能修改，強制標示產地之外，同時也標示萊特多巴胺，也感謝蔣委員提醒國人這一點。

該網友承認，美豬這個議題本身就帶給綠營立場前後不一的問題，這是一個一定會失分的議題，百分之百會打到民進黨。就算民進黨回答是依據時空背景不同，也根據國際組織的標準而修正立場，但是政治講印象值，立場的前後不一是非常容易失分的，他就一般小民，他也偏綠，但他就是不高興為何堅守民眾健康的立場有所變動。所以政治人物一旦對某事的立場建立，最好不要再更改，尤其是方向完全相反的立場變動。

(中時新聞網)