19日伸港濕地淨灘，500多名熱血志工撿拾1050公斤垃圾。（吳敏菁攝）

19日伸港濕地淨灘，500多名熱血志工撿拾1050公斤垃圾。（吳敏菁攝）

海好有你！彰化縣政府19日在伸港濕地舉辦秋季擴大淨海，500多名熱血志工組成了環保鬥士淨海隊，在白色海豚屋附近海岸，撿拾海岸上、塞在石縫中、草叢間的垃圾，合力總計清出1050公斤，其中一般垃圾465公斤、資源垃圾588公斤，讓有「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港鄉恢復美麗真面目。

縣長王惠美表示，有白色海豚屋美譽的彰化縣自然生態教育中心，完工前就已經成為打卡亮點，特別更有相關展覽，後續會強化水域施設，吸引更多人來休閒，附近的海岸線也非常棒，彰化縣海岸線總長61公里，主要海洋垃圾為寶特瓶及塑膠免洗垃圾，造成海洋生物誤食死亡，一起來減塑、愛地球、愛台灣，打造彰化宜居環境。

「不要讓白色海豚嫌我們髒了！」，海洋飄帶、人為丟拾垃圾似乎無盡，還要長期抗戰，志工們再次投入熱情，頂上風車正召喚唐吉軻德奮戰精神，志工們不怕太陽荼毒，留汗撿不停，說很開心、很願意付出，但也真想大聲吶喊，「不要再隨手丟瓶了！」

水利署第四河川局長李友平也參與，表示彰化海岸很美，伸港大肚溪口有國際上著名的白海豚，每年還有來過冬大杓鷸，泥灘地有許多生物，包括招潮蟹、蝦猴等，都是難得的特色。值得盡心來保護、愛護。

環保局長江培根表示，彰化縣海岸線61公里，已有19個單位認養36.9公里，定期淨海、淨灘，這次也結合白色海豚屋內自然科學博物館生態教育主題展覽，讓更多民眾重視海廢問題，將海洋環保理念擴及地方角落，用具體行動減塑減廢、守護美麗的家園。

(中時 )