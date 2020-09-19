立法院新會期各委員會召委選舉將於23日舉行，因日前爆發立委涉貪案，多名立委遭收押禁見，另有立委因案服刑中，藍綠在新會期各委員會人數減少，民眾黨、時代力量在經濟、交通等委員會召委選舉，扮演關鍵少數。據悉，民眾黨認為召委不該全是執政黨委員，不排除不表態或支持藍營的可能，預計21日黨團會議討論後定案。時力則傾向顧全大局，召委選舉預料將投給綠營人選。

立法院共有內政、外交國防、交通、司法法制、財政、經濟、社福衛環、教育文化等8個常設委員會，每個委員會各有2名召委，由各委員會每會期互選產生，各委員會召委擁有法案排審、議程安排、要求部會首長列席備詢等權力。

立法院目前16名召委中，綠營9名、藍營7名，新會期召委選舉，因休會期間爆發立委集體收賄案，民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、無黨籍立委趙正宇等人遭收押禁見，將會牽動召委選舉，其中，經濟委員會有3名立委被收押，導致該委員會民進黨立委7名、國民黨立委4名，民眾黨立委邱臣遠成為召委選舉關鍵票，邱只要不投給綠營，藍營將穩拿1席召委，若邱投給綠營，綠營有機會透過抽籤2席召委全拿。

另外，交通委員會部分，藍委原有5名，傅崐萁因案入獄後藍營減為4名，綠營則有無黨籍加入黨團運作的趙正宇共8名，但趙因案被收押綠營剩7名，時代力量邱顯智成為關鍵票，藍營現有的1席召委恐保不住。

(中時 )