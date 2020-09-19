李易、六月也離開靈堂。（圖／吳松翰攝）

余祥銓。（圖／吳松翰攝）

KID、吳宗憲、小鬼三人同台畫面成追憶。（圖／中時資料照片）

「小鬼」黃鴻升日前在家猝逝，享年36歲，和他在《綜藝玩很大》結為戰友、好兄弟的KID第一時間坦言：「我們全部的人都很想你」，又連夜為小鬼製作紀念MV〈我不是空笑夢〉。今(19日)小鬼靈堂首日開放，KID一早就抵達，直至約下午1時才離開，不發一語也不接受任何採訪。

KID先前發文回憶和小鬼相處點滴，分享「憲哥」吳宗憲說他們3人一起吃飯時間比和家人還多，一定要好好珍惜，讓他想起小鬼過往貼心又可愛的回憶，曾因把大家當自己人做出很多沒形象的事，無法剪進影片，為了不舒服的KID，本來不喜歡開車的小鬼主動開車送他回家，更別提KID當兵期間，小鬼任勞任怨替他代班的義氣往事。

前晚KID和坤達雖心情低落，仍依約敬業參加節目直播，製作人陳百祥表示，KID和坤達現在「真的沒有力氣」回應外界關心，並透露KID目前真實心情，其實最想做的是躲在自己的角落，好好把失去兄弟的傷痛整理好。

今稍早KID戴著黑色鴨舌帽、墨鏡、口罩，到小鬼靈堂陪好兄弟，約3小時後才步出靈堂，沒接受訪問，李易六月也離開靈堂，迅速搭車離開，余祥銓一身黑後來也現身。

(中時新聞網)