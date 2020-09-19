台南市南區郭姓老翁高齡71歲，年初甫喪母，母親過世後他才有空整頓住家環境，卻發現自己早已年邁，心有餘力不足，大忠里長許智雄聯絡陸軍航空基地勤務廠，動員阿兵哥協助整理環境，郭翁終於有整期的安居空間。

年邁的郭翁家住南區喜樹部落，是鄰里內出名的孝子，平日母子相依為命，近3年母親癱瘓，他每天不嫌厭煩，推著輪椅帶著母親到公園散步，孝行受鄰里稱讚。

郭母今年初過世，郭姓老翁才有空整理自己住處，卻發現照顧母親的日子讓自己忽略歲月，如今年邁的身體已搬不動家中重物。

許智雄輾轉從鄰里中得知消息，尋求軍方協助，告知陸軍航空基地勤務廠，派員前往郭家民宅，多位阿兵哥3小時內就將郭家環境打掃乾淨。

郭翁感謝阿兵哥幫忙，他說，父親早逝，5個姐妹結婚後各自忙自己家庭，全家剩他與母親相依為命，讓他覺得盡孝是為人子的基本義務。

陸軍航空基地勤務廠少將廠長趙亞平接獲許智雄陳情，認為軍民一家親，指示少校周迺豪率隊前往，協助郭翁將大型廢棄物清空，並展開環境消毒。

見到阿兵哥到家中義務協助整頓環境，郭翁感受社會溫情，頻頻向國軍鞠躬道謝「真的很感動」。

(中時 )