在臺灣中秋節是一個團圓的節日，而中秋節在越南被稱為「望月節」，在越南會提燈籠慶祝，其中更以星星造型的燈籠最為傳統也最受歡迎，移民署基隆市服務站特地利用此佳節前夕，廣邀轄內新住民，舉辦了望月節星星燈籠及越南法式麵包製作活動，希望新住民能齊聚一堂，一起體驗異國文化。

今日活動邀請越南籍講師鄧玉蓉介紹越南的「望月節」文化與特色，並指導燈籠製作，鄧玉蓉表示：「越南望月節提星星造型燈籠的傳統，除了與越南國旗相互輝映之外，更有照亮前途的意思，望月節除了是團聚的節日外，其實也是兒童節，每當望月節時，越南的小孩都會開心地提著燈籠出去，相當熱鬧」。另外講師此次準備了五花肉、越南火腿、越南香料及魚露等食材，現場講解如何製作「越南法式麵包內餡」，由參與的新住民體驗，共同完成越南法國麵包。

移民署基隆市服務站主任毛兆莉表示，移民署與基隆市國際家庭服務中心，共同舉辦望月節多元文化活動，希望新住民能一起體驗及推廣異國文化，並於今日向大家宣導最新的移民相關業務，提供最新的訊息給新住民朋友們，最後期許每個人互相尊重與欣賞彼此的文化差異，體驗其他國家文化的美好之處。

(中時 )