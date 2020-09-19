新冠肺炎疫情爆發後，台灣學子赴海外求學的情形悄悄起變化。大陸國台辦日前公布，今年新增6800人次台灣學生報考大陸大學，人數比以往大幅成長。對此，海峽兩岸教育交流促進協會理事長李超群研判，因為新冠肺炎疫情受阻，台生棄歐美而轉向大陸，除了地緣相對便捷，投資報酬率較高，應該也是決定的關鍵原因。

中評社報導，大陸國台辦16日公布今年台生報考大陸高教人次，共有近6800人報考，並指近3年來有超過7000名台生在陸獲得獎學金，顯示「愈來愈多台灣青年希望來大陸追夢、築夢、圓夢。」

身兼明道大學董事長的李超群認為，過去台生每年赴陸求學平均2000人次，今年赴陸台生若是6800人，可說是大幅度增長，非常罕見。他指出，赴陸求學對台生一直有吸引力，畢竟大陸高教在全球排名有一定實力，當今台生赴海外求學以主歐美、大陸、日本、澳洲等地為主，所以台生赴陸求學早已是常態。今年赴陸人數顯著成長，這意味台生改絃易轍，從其他區域轉向大陸求學。

對於赴陸台生倍增現象，外界可能產生疑惑，大陸作為新冠疫情的爆發地，怎麼反而出現台生增加報考大陸的大學？李超群分析，新冠疫情目前在歐美失控，讓台生赴歐美求學之路受阻，此外，肺炎疫情也讓華人在歐美受到歧視，易危及人身安全，這也是降低台生往歐美留學意願的可能原因。

李超群指出，目前大陸疫情相對歐美趨緩，再加上語言相通、距離便捷，使得有意深造的台生選擇赴陸求學。從現實面來看，出外留學也講究投資報酬率，在世界前百大院校當中，大陸有六校入榜，到具有國際競爭力環境的地方求學，也就成為台生的首要選擇。

(中時新聞網)