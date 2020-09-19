高雄市楠梓區一家小吃部19日凌晨發生一起喝酒後互嗆鬥毆事件，警方獲報趕到，現場爭執的5人持續互嗆外，更推開員警，員警立即噴辣椒水嚇阻，其中有人強力抵抗，將員警齊眉棍打斷，警方制止衝突後，將5人帶返所訊問，全案依刑法公然聚眾強暴脅迫罪嫌移送法辦。

警方調查，53歲邱姓男子與29歲兒子、及27歲陳姓男子、一對許姓兄弟（分別29歲、27歲）在同一個工班工作，5人相約於18日晚間6時在高雄市一間餐廳聚餐開始飲酒，19日凌晨則轉到楠梓區一間小吃部續攤，期間一言不合爆發拉扯衝突，打成一團。

警方接獲報案趕到現場，發現5人仍在拉扯，經了解5人為同事及親屬關係，員警喝令他們立即停止鬥毆，但5人不但不理會，還持續互嗆，邱男與許姓哥哥甚至還出手推擋警員，警方只好朝他們噴辣椒水，由於邱男出手反抗，員警齊眉棍遭打斷，最後終於將他制伏。

警方控制現場後，將5男都帶回警局查明身分並暸解案發情形，邱男等5人酒醒後對警方表示，5人都是做工的同事或者朋友，18日晚間去聚餐時就喝酒，後來到楠梓區一間小吃部續攤繼續喝，員警追問他們為何起口角鬥毆，5男都異口同聲表示，酒喝多了，已記不清楚為何會打架。

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(中時 )