20歲女計程車上吸笑氣 堅持穿上奶罩才要走 14:372020/09/19 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市20歲陳姓女子19日搭乘計程車時，在車內用氣球吸食笑氣，小黃司機不解「為什麼她一直玩氣球」，趕緊報案。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市20歲陳姓女子19日搭乘計程車時，在車內用氣球吸食笑氣，小黃司機不解「為什麼她一直玩氣球」，連忙請員警幫忙，陳女疑似吸到精神恍惚，還說「穿上奶罩」才要走。警方最後查扣笑氣鋼瓶、氣球，將陳女依違反社維法送辦。 八德區介壽路二段與金和路口，一名陳姓女子搭乘計程車時吸食笑氣，司機納悶，為什麼女子一直玩氣球，後來受不了聲音，也覺得怪怪的，趕緊報案。 警方到場後，發現女子精神恍惚，還因為沒有穿內衣，堅持要穿上奶罩才走，員警連忙請來女警協助，將陳女依照社維法辦理。 (中時 ) #氣球 #女子 #笑氣 #計程車 #司機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Uber白牌車違規 公路總局無權罰 04:102020/09/19 社會新聞 劫後餘生姊弟驚恐還原氣爆瞬間：床舖塌掉 像被炸彈轟過 10:002020/09/19 社會 東海商圈氣爆意外 社會局發放慰問金協助處理善後 12:482020/09/19 社會 東海商圈氣爆4死 焦急母現場尋兒女險昏厥見劫後餘生哭癱 11:362020/09/19 社會 東海氣爆兒媳孫1家3口喪身火海 阿嬤悲痛：我只能幫忙念經 10:462020/09/19 社會 東海商圈氣爆後如廢墟 市長盧秀燕前往慰問 09:302020/09/19 社會 台中氣爆消防疑原因不單純！廚房在1樓 3瓦斯桶卻放 2、3樓 11:432020/09/19 社會 恆述斷開胞弟有緣再當手足 04:102020/09/19 娛樂新聞 台中東海商圈氣爆奪4命 「1家3口」葬身火窟 阿公現場痛哭 09:022020/09/19 社會 台中東海商圈民宅氣爆4死1傷 家屬到場痛哭癱倒 無法接受 09:292020/09/19 社會 社會熱門新聞 台中氣爆消防疑原因不單純！廚房在1樓 3瓦斯桶卻放 2、3樓 - 社會 恐怖！孕婦房仲帶看房 竟遭房客利剪狠刺 血流如注命危 - 社會 東海別墅大火奪4命 陳姓夫妻2次家暴已離婚 - 社會 台中恐怖氣爆畫面曝光！火球炸裂全街 一家3死母子死前狂喊：救命 - 社會 查小鬼死因殘酷解剖「死無全屍」？檢察官火怒曝真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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