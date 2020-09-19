桃園市20歲陳姓女子19日搭乘計程車時，在車內用氣球吸食笑氣，小黃司機不解「為什麼她一直玩氣球」，連忙請員警幫忙，陳女疑似吸到精神恍惚，還說「穿上奶罩」才要走。警方最後查扣笑氣鋼瓶、氣球，將陳女依違反社維法送辦。

八德區介壽路二段與金和路口，一名陳姓女子搭乘計程車時吸食笑氣，司機納悶，為什麼女子一直玩氣球，後來受不了聲音，也覺得怪怪的，趕緊報案。

警方到場後，發現女子精神恍惚，還因為沒有穿內衣，堅持要穿上奶罩才走，員警連忙請來女警協助，將陳女依照社維法辦理。

(中時 )