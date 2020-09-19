高雄市前市長韓國瑜（右二）19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」，前台北縣長周錫瑋（右一）、國民黨立委吳斯懷（右三）等人均在座。（莊旻靜攝）

高雄市前市長韓國瑜19日出席陸軍官校的「2020專修班年會」，他本身為40期畢業校友，一入場就受到熱烈歡迎，他致詞時僅表示，大家不管年紀多大、在不同的崗位及領域，「愛國家的心都是永遠不變」，在此聚會「我們的心都非常熱切」。一同出席的前台北縣長周錫瑋則在致詞時，批評含瘦肉精的美豬、美牛進口，呼籲大家「絕對不可以跟民進黨走」。

周錫瑋致詞時批評民進黨對於開放含萊克多巴胺美國豬、牛進口的政策，他說全世界有190多個國家，其中即有160個禁止含萊克多巴胺的肉品進口，且全世界已有16萬隻豬有過中毒現象，會導致死亡、手腳斷、精神狀態異常，而美國為主要出口國，他認為反對是「為了全國人民健康」、「大家要站起來反抗民進黨」。

韓國瑜表示，他看到專修班第1期、已經80歲的學長仍神采奕奕，他也想到在高雄美濃也認識一位同為第1期的學長，那位學長長期在非洲工作20、30年，後回台灣居住。韓國瑜說，在座的學長學弟、絕大多數同學，都是在18歲時離開爸媽、到軍中報到，他當年到高雄鳳山的軍營，第一件事就是把便服丟到垃圾桶，在軍中各種困難都不會懼怕的勇氣，到現在「都在心中迴旋不已」。

韓國瑜也打趣，當兵太久，他後來結交女友，在月光下約會，女友要求他唱情歌，他第一句就唱「夜色茫茫」，還被笑「哪有人在晚上唱軍歌」，他也說，他相信在座的學長、學弟及同學們，不管年紀多大、在不同崗位及領域服務，「愛國家的心都是永遠不變」，這種聚會「一年舉辦一次是必須的」，他希望能年年相聚，語畢也高呼「中華民國萬歲」。

這場2020專修班年會由韓國瑜所屬的40期主辦，他在會中也獲頒40期榮譽會長，主辦單位也感謝他凝聚大家，組成聚會，不少與會成員從台灣各地前往新竹縣，有來自高雄的成員，5點30分就上車，路途中練軍歌，回味軍旅生涯。

國民黨籍立委吳斯懷、陳玉珍、鄭正鈐，及新竹縣副縣長陳見賢、前縣長邱鏡淳及多名議員等人出席此場聚會，現場也聚集超過千人，原先外界認為此會為韓國瑜復出的前哨戰，但韓國瑜未受訪，也未提及政治規畫。

(中時 )