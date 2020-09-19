故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行，前日本首相森喜朗二度來台追悼並於今天下午返回日本。森喜朗在機場受訪表示，他跟李前總統的世代已經結束，未來的時代會更複雜，但是各國一定要透過對話解決糾紛，各國用軍事力量對抗的時代應該要結束了。

森喜朗表示，他跟李前總統都是二次大戰後的世代，不過隨著李前總統逝世，而他也自政壇退休，象徵著這個世代已經結束。今後的亞洲也好、世界也好，局勢一定會更複雜，各國都有很難的問題要解決，尤其是經濟的部分常常引起糾紛。

森喜朗認為，日台之間也可能會有一些狀況，這時候一定要透過會談來解決，不要像他們的那個時代用武力去壓迫不同意見，「這樣的時代已經結束了，一定要透過對話解決。」

森喜朗說，日本有AKB48，台灣也是、韓國也是，很多年輕人都是透過唱歌跳舞交流，在他的眼中看起來大家都是一樣的，就像在場的記者，哪一位是台灣人日本人他也分不清楚，大家看起來都一樣，這也能證明在亞洲大家都是朋友，大家互相拿出智慧合作，「大人的世界糾纏於過去的部分，你們各位的時代不用在乎這些，透過經濟、音樂、運動都要和平合作，相信以後的日本政府也會照這樣的方向走。

媒體詢問，最近中國很多頻繁軍事動作，台日是否該發展安保方面的合作？森喜朗說，各國用軍事力量對抗的時代應該要結束了，新的時代動用到軍事的部分會越來越減少，往這樣的方向才對，大家要透過對話合作協調。

森喜朗又說，他身為東京奧會組織委員會長，常被問到明年奧運真的能辦成嗎？他當然會說要相信自己，也相信疫苗、治療會出來，那時若能辦成奧運，也證明人類打敗疫情。他回憶道去年拜訪世界奧會會長，提到東京奧會期間世界上不要有戰爭，有一百多個國家都贊成，「如果奧會沒有戰爭、沒有糾紛，以後每個月都可以辦奧會，用這樣的方式取得世界和平是我的希望。」

(中時 )