限量手作彩繪風箏免費體驗，歡迎親子一同手作彩繪風箏。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

「療芋知性淨灘微旅行」結合大安濱海樂園環保淨灘等，還能親自體驗拔芋頭的樂趣。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

「療芋知性淨灘微旅行」結合大安濱海樂園環保淨灘等，還能親自體驗拔芋頭的樂趣。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

中秋連假去哪兒？台中市觀光旅遊局預告10月3、4日舉辦「2020大安海觀光推廣活動」，推出風箏衝浪競賽、岸上體驗及陸上風箏展演等，另結合地方文化「淨灘微旅行」，並於大安港媽祖文化園區辦理「大安逍媽祖-國際海洋文化觀光節」，即日起開放上網報名。

大安風箏衝浪邁入第8年，已成為海線旅遊特色，每年皆精心規劃出不同的創意亮點活動，今年首度辦理「大安逍媽祖」國際海洋文化觀光節，以廊道展示海洋文化慶典，現場規劃多媒體互動展區，活動期間將播放廟會文化與海洋生態教育主題的電影及街頭藝人Show。

觀旅局長林筱淇表示，各項體驗活動及微旅行名額有限，即日起開放報名。熱愛海洋的大小朋友可以參加風箏衝浪岸上體驗，由專業教練指導，感受大安風的威力；現場也會開放限量手作彩繪風箏免費體驗，歡迎親子一同手作彩繪風箏、追風箏，感受大安百變風情。

台中市風景區管理所強力推薦「療芋知性淨灘微旅行」，遊程豐富多元，結合大安濱海樂園環保淨灘、大安逍媽祖精彩展覽、大安生態導覽與食農教育體驗，還能親自體驗拔芋頭的樂趣，芋頭控的朋友絕不能錯過！

(中時 )