陳世宗、陳淑芬、馮惠宜、黃國峰／台中報導

「我的孫子啊！」8歲男童阿公趕到現場痛哭悲痛不已。台中市東海別墅商圈新興路民宅，今天清晨4點許發生氣爆火警造成4死1傷，其中陳家3口不幸葬身火窟，父母及8歲陳姓男童罹難。陳男父親在火場旁痛哭，並向市長盧秀燕跪地陳情，盧秀燕急忙請他起來，表市府一定會盡最大努力幫忙。

陳父指出，陳男是他的獨子，但他卻是跟媳婦的感情最好，媳婦很好，找不到這麼好的媳婦；媳婦很疼孫子，夫妻只有生這一個兒子；兒子目前從事什麼工作，他並不清楚？他最心疼的是媳婦與孫子。

消防局表示，陳家3口住在東海墅的房子，是住桃園的父親買給兒子、媳婦住，這場氣爆火警應非單純意外，不排除有人為的因素，關鍵證據是陳男遺體旁有兩桶10、20公斤的瓦斯桶，其中20公斤的桶裝瓦斯氣閥已被打開。

陳妻蔣女的母親透露，女婿長期沒有工作，一家生計全靠女兒擔任幼教老師工作養家，夫妻還經常吵架。

社會局強調，經查不幸喪生火窟的陳妻蔣女在106年、107年，各有1次家暴通報紀錄；社工至案家訪視，評估衝突原因是子女教養議題，社工提醒陳男情緒管控、溝通方式及相關福利諮詢。經整體評估，當時兩造關係修復中，暴力風險減緩，提供相關諮詢後未開案。

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(中時 )