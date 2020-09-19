為鼓勵市民近用基隆市公用頻道，豐富公用頻道内容，基隆市政府觀光及城市行銷處今年度特舉辦「公民影像人才培訓營」課程，培育青年學子與對影像製作有興趣的民眾，對影像製作及基本媒體素養有更進一步認識，於18日觀銷處長曾姿雯到場為學員們加油勉勵，她表示，公民影像人才培訓營今年邁入第2屆，除已培訓出多位素人導演，活動課程規劃及講師安排，均頗受學員好評。

曾姿雯指出，希望邀集專業講師教導及經驗分享，以如何善用手邊影像設備與製作技巧，讓沒有影像製作經驗的學員輕鬆上手，藉此鼓勵民眾記錄生活點滴影像，並於公用頻道時段播放，落實「媒體近用」精神，除了熱門拍攝景點潮境公園、正濱漁港色彩屋外，她也推薦學員七堵區有基隆小百岳之稱「姜子寮山步道」及暖暖區「暖東峽谷」、「拉波波村」(原基隆市童軍活動中心)」，也是拍攝記錄影像的絕佳去處。

觀銷處表示，「公民影像人才培訓營」課程，特聘產學界專業人士擔任講師，包括參與《統一麵小時光麵館》、《中華電信領航5G》廣告製作導演馬湘銘，燃燒吧攝影魂創辦人吳鑫，以《食尚玩家》榮獲第46屆金鐘獎導演劉志偉，舞台劇電影《再說、再見》影像導演洪馬克，及公視新創電影《完美正義》製片施柏全等，課程豐富多元，有手機拍攝剪輯、影像器材運用及假新聞媒體識讀等主題，盼培育未來影像藝術創作人才，培養大眾基本媒體識讀知能。

觀銷處指出，培訓營課程，刻正如火如荼開辦中，每梯次課程4小時，每班預計招生30人，授課地點在基隆市教育創新研發實驗中心(安樂區安樂路二段164號9樓)，相關課程可至「美麗基隆」活動官網查詢並開放網路報名。

(中時 )