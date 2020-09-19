中國商務部19日上午發布「不可靠實體清單」規定，聲稱將對危害中國國家主權、安全和發展利益的外國企業，採取相應措施，並即時生效。由於近期中美關係緊張持續升溫，加上美方18日晚間剛宣布封殺字節跳動旗下TikTok（抖音海外版）、騰訊旗下WeChat（微信海外版），中方此舉引發外界高度關注。

新浪財經報導，根據中方「不可靠實體清單」規定，為維護國家主權、安全、發展利益，維護公平、自由的國際經貿秩序，中國將禁止被列為不可靠實體的外國公司，在中國從事進出口活動及投資，官方也會限制或者取消其相關人員在中國境內的工作許可、停留或居留資格。

同時，清單還鎖定違反正常市場交易、中斷與中國公司正常交易，或對中國公司採取歧視性措施的外國企業、組織或個人。對有關外國實體的行為進行調查，可以採取詢問有關當事人、查閱或者複製相關文件、資料，以及其他必要的方式。

(工商 )