美國商務部宣布，9月20日周日起，將禁止字節跳動旗下TikTok（抖音海外版）、騰訊旗下WeChat（微信海外版）有關交易。對於美方封殺行為，中國商務部表示，如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

新浪財經19日報導，美國商務部18日晚間宣布，20日起禁止下載WeChat及TikTok，以維護美國的國家安全。美方亦宣布禁止與TikTok有關的交易，設定11月12日為解決所涉國安問題的最後期限。另一方面，美國總統川普則在美國當地時間18日表示，他預計與TikTok的交易將很快達成，以緩解美國政府的國安擔憂。

中國商務部稍晚回應稱，美方舉動嚴重損害有關中國企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方堅決反對。

路透報導，TikTok對此表示，在向美國政府提交的建議書中，該公司已經承諾會「前所未有的」增加更多透明度，並加強問責制，力度超出其他應用程式業者願意的範圍。TikTok強調，不同意美國商務部的決定，公司將繼續挑戰未經盡職調查，就實施的不公正的行政命令。

另外，騰訊表示，公司先前與華府曾經進行多輪溝通，尋求妥善的解決方案，但雙方尚未達成共識，騰訊將會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

(工商 )