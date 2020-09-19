香港新股市場8月以來愈顯熱鬧，海外中概股回流亦加速。不過，對照2019年底阿里巴巴，以及2020年京東、網易在港上市的表現，近期回歸港股的中概股卻表現黯淡，對照同期招股的其他新股更顯失色。市場人士認為，當前香港市場新股實施的「T+5」制度為投資者增添風險負擔，有需要進行改革。

綜合港媒19日報導，近期中概股赴港上市表現疲弱，中通快遞、再鼎醫藥招股兩日，超額認購分別僅為0.4倍、0.6倍。寶尊電商18日起招股，目前認購尚未足額。

市場分析人士認為，香港新股「T+5」安排或為中概股回歸表現最重要影響因素，由於返港第二上市中概股一般會在招股截止當日，根據認購反應及美股股價定價，再在5天後掛牌（即T+5，部分公司T+4）。

然而，當前的市場瞬息萬變，可能該檔股票在香港掛牌時，在美股價已經大跌，這會讓在香港認購新股的投資者承擔額外風險。再加上香港投資者也可以投資美股，或會選擇直接炒作美股，因此「T+5」有需要進行修正或改革。

(工商 )