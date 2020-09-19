近年來海洋漂流廢棄物問題日益嚴重，世界各地逐漸重視海洋環保議題，積極推動淨海/淨灘行動，彰化縣政府今（19）日上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，並結合8月啟用的自然生態教育中心(白色海豚屋)辦理環境教育宣導，將環教意念延伸擴展，讓民眾體會不同的感受。

彰化縣長王惠美今日親自率領「環保鬥士淨海隊」於伸港濕地撿拾海漂垃圾，淨灘成果統計，一般垃圾465公斤、資源垃圾588公斤，總計1053公斤，成果豐碩，讓譽有「招潮蟹及水鳥故鄉」的伸港鄉，重新披上了清淨美麗的環境大衣。

當天共集結了400多位熱血環保同好及彰化縣社區鄉親共同響應淨海活動，透過海洋垃圾清除行動並融合現場環境教育互動攤位、白色海豚屋內自然科學博物館生態教育主題展覽，讓更多民眾重視海廢問題，將海洋環保理念擴及地方角落，用具體行動減塑減廢、守護美麗的家園。

台灣四面環海並擁有豐富海洋資源，卻因人們不當的遊憩行為和洋流帶來等因素，使海洋面臨嚴重污染及廢棄物威脅，不僅破壞美麗的海岸景觀，更迫使許多海洋生物「享用」垃圾食物，造成嚴重的生態浩劫，身為海島子民一份子更應力行於海洋環境保育。

王惠美表示，彰化縣海岸線總長61公里，已認養淨海(灘)長度約36.9公里，目前已有19個單位發揮愛心自願認養，並定期在各海岸段舉辦淨海及淨灘活動，替本縣海岸環境盡份心力，藉由淨海活動凝聚在地社區民眾及民間團體參與，以具體行動為地球環保發聲，也藉由政府機關的帶動，傳達友善海洋的理念，讓海洋變得更美好。

根據近年國際淨海及淨灘的垃圾統計，海漂垃圾絕大多數來自海岸遊憩與日常生活，其中海洋垃圾兩大頭號殺手為寶特瓶及塑膠免洗垃圾，這些廢棄物不易分解，更會產生海洋生物誤食危機，逐漸讓海的距離與人越來越遙遠。

王惠美呼籲民眾，前往海邊戲水或從事海上遊憩娛樂時，別忘了隨手帶走廢棄物，不要讓垃圾堆滿海豚、海龜的家，「海好有你，海洋沒塑，逗陣淨海趣」，每一個人都是改變的力量！透過參與淨海活動讓大家親身感受海洋廢棄物的嚴重性，並鼓勵大家改變消費習慣，減少使用一次性產品，不只撿，更要「減」，迎接減塑新世代。

(工商 )