前副總統、國民黨前主席連戰上午以治喪大員身分參加前總統李登輝的追思告別禮拜後，下午透過辦公室發布新聞，表達對李的追思、對兩岸及國家未來的期盼。在兩岸軍事緊張局勢一觸即發之際，連戰特別提醒兩岸當局，如何創造雙方都可接受的適當方案，維繫兩岸和平現狀，而非讓台灣淪為其他國家的棋子，甚至最終成為棄子，走向兩岸武力對峙，絕對是現階段最值得深刻思考的議題。

連戰的新聞稿以「追思與期盼」為題，全文內容如下：

李前總統登輝先生辭世，追思告別禮拜已於九月十九日圓滿完成，並將於十月七日舉行奉安儀式。前副總統、中國國民黨前主席連戰今天表示，李前總統高壽近百，福壽雙全，作為一位虔誠的基督信徒，誠將永得安息。連戰衷心祈望李前總統夫人及其家人平安健康。

連戰表示，曾以「經國學校學生」自居的李前總統主政十二年，在這段時間裡，國家的民主深化與經濟發展，績效有目共睹，歷史不會遺忘。然而不能否認的是，民族認同、國家定位等重大問題，也於這段期間發生轉變，至今仍然成為不利兩岸和平、台海穩定、國人團結的因素。

連戰曾被李前總統任命為外交部長、台灣省主席、行政院長、國民黨副主席，又搭檔當選中華民國第九任正副總統，對於提攜之恩，長存在心。同時，高度肯定李前總統創建國家統一委員會並自任主任委員、主持制訂國統綱領、終止動員戡亂臨時條款，進而開啟兩岸協商的新時代，又明確指出「台灣的經濟發展要以大陸為腹地」，提倡兩岸「中國人幫助中國人」。這都有助於推動兩岸和平、共同發展，以及促進台灣的安全與繁榮。對於這些歷程，連戰均親身直接參與。

遺憾的是，上述路線未獲一以貫之，甚至在後期完全反覆，一度導致台海危機，而且直至今日，還在消極影響兩岸走向和平共榮，兩岸情勢愈趨緊繃，更甚於二○○五年兩岸破冰之旅前緊張敵對的局面。尤其近期如章念馳先生所論述，台灣民眾對於「中華民國」的認同，將深刻影響兩岸關係的發展。兩岸當局如何創造出雙方都可以接受的適當方案，在互信、互重、互利的基礎上維繫兩岸和平的現狀，而非讓台灣淪為其他國家只是為了利益而擺弄的棋子，甚至最終或將成為他們的棄子，並走向兩岸武力對峙的狀況，危害台灣人民的安全與福祉，絕對是現階段最值得深刻思考的議題。

無論是李前總統的功過是非，或者他和連戰關於民族認同、國家定位、黨的前途等歧見，均可供各界及後人評說，但相信大家對於追求台海和平穩定、台灣安全繁榮的心是一致的。所謂逝者已矣，來者可追，現在大家應該共同努力，來謀求炎黃世胄的和平與發展。

連戰辦公室主任彭國省補充指出，連戰對這篇新聞稿高度慎重，不但思考已久，且修改七、八次，除了想表達對李登輝的情感，更展現對國家及兩岸現況的深刻關切與高度憂心；連戰原本希望前立法院長王金平代表國民黨出席海峽論壇，可突破兩岸冰封、帶來交流鍥機，結果事與願違，喪失一個好機會，但連戰仍呼籲兩岸當局都要高度自制，並深刻思考如何創造雙方都可接受的適當方案。

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(中時 )