今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾出門機率大幅降低，為了使學習不中斷，新竹縣政府教育處辦理「竹縣樂學：樂齡優質課程工作坊」，由各個樂齡學習中心拍攝12門課程，上傳至Youtube平台播放，提供民眾線上學習不中斷。

新竹縣長楊文科致力推動樂齡教育，鼓勵年長者走出家門，到樂齡學習中心共學也交友，而各個樂齡學習中心，除了依據教育部的5大核心規畫課程外，也依據在地需求，發展特色課程，期望吸引更多年長者加入。

其中，竹東樂齡學習中心的教師徐玉佳，邀請孫子、孫女，一起拍攝爺奶相聲真生趣的影片，提供觀看者練習客語順口溜，徐玉佳說，此次線上課程錄製，也收錄客語童謠，提供祖孫共學，或讓年長者回憶童年的樂趣，更期望能將客語的美、客家文化傳承下去。

新竹縣各個樂齡學習中心參與「竹縣樂學：樂齡優質課程工作坊」，海選出7位教師，拍攝12堂課，民眾只要在Youtube平台搜尋「竹縣樂學優質課程」，即能找到相關影音，即使受限疫情，不敢放心出門，也能透過雲端學習，一起共學。

新竹縣樂齡學習中心幾乎遍布各鄉鎮，新竹縣政府教育處長楊郡慈表示，今年的樂齡學習成果展以特色課程為主，也期望能將各中心的優質課程對外行銷，吸引更多年長者參與。

(中時 )