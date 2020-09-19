台中氣爆瞬間畫面曝光。（影片／民眾提供）

台中東海商圈19日凌晨4時許發生嚴重氣爆，釀成4死1傷慘劇，事故發生後氣爆瞬間的影片曝光，畫面中可見火勢瞬間炸開，大火先從59巷11號民宅開始延燒，由於氣爆威力驚人，波及對面12號出租套房，總共延燒11號、12號、13號民宅，造成11號2樓陳姓一家3口全部喪命，現場變得一片狼藉，畫面相當怵目驚心。住在陳家對面的12號房東吳太太表示，氣爆發生就聽到陳家女主人與8歲兒子大喊：「救命、救命」，後來聲音愈來愈小，最後就沒聲音了。

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，二樓玻璃窗完全炸碎。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，現場一片凌亂，地上都碎玻璃。（黃國峰攝）

這起事件發生在19日，氣爆地點位於龍井區新興路的一棟出租大樓，氣爆之後火球更是直接衝到對向，造成6戶民宅起火燃燒，造成1死4傷的慘劇，其中3名是一家3口，而另一名就是身體不良於行的73歲房東。

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消防人員初步懷疑，其中陳姓死者的住宅為起火點，但怪異的是，陳男住家中放有3桶瓦斯，1桶放置2樓、2桶放置3樓，但民宅內廚房位於1樓，瓦斯桶為何會放至其他樓層，仍有待釐清。

台中市消防局長曾進財表示，火災原因由11號瓦斯爆炸的可能性很大，觀察建築物結構破壞情形，地下室一樓及一樓都很嚴重，樓上也發現有瓦斯桶，由於瓦斯漏出來，跟空氣混合到一定程度達到爆炸濃度，要有火源才會爆炸，後續要調查火源從哪裡來。

(中時新聞網)