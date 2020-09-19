小鬼父親說「謝謝大家」。（圖／吳松翰攝）

小鬼父親稍早下車，進入靈堂。（圖／許雅淳攝）

36歲「小鬼」黃鴻升16日被發現在家身亡，當天是中午小鬼爸爸來找兒子，一進門卻發現小鬼昏倒不治，心中悲痛可想而知。今(19日)小鬼靈堂開放第一天，小鬼父親下午1時半左右現身，他穿著白襯衫，禮貌向在場媒體3次鞠躬，說了4字：「謝謝大家」。

小鬼過去和爸爸感情要好，年紀輕輕就出道的小鬼，誓言要努力打拚讓爸爸感到光榮，為了提醒自己，便在胸口刺了爸爸頭像加上米老鼠，打趣說因為爸爸屬老鼠，加上米老鼠是時尚ICON，永不退流行，問了爸爸後，沒想到爸爸不僅沒反對，還說好兩人相約一起去刺，爸爸也將小鬼頭像刺在手臂上，父子感情超好。

出道多年的小鬼相當顧家，有媒體報導，去年初他以4280萬的價格在北投買下84坪住家，主因就是為了父親，因為小鬼爸爸喜歡大自然和樹，小鬼才在奇岩捷運站附近買房，邀爸爸一起住，裝潢時還堅持希望有大陽台，好讓爸爸有空間種花花草草，可見為人兒子的貼心。

未料小鬼日前過世，小鬼父親昨現身殯儀館，今再現身小鬼靈堂，小鬼父親下車後便三鞠躬，向在場媒體說：「謝謝大家」，神情憔悴令人不捨。

(中時新聞網)