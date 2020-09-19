消費者上網給予服務業評價，早已是生活的一部分。但近日天津百年老字號狗不理包子的北京王府井加盟店，卻因網友評價昂貴又難吃，竟報警要求網紅道歉。事件發酵後輿論一面倒支持網紅，甚至還有網友諷刺「總店也一樣難吃」，逼得天津總店趕緊止血切割，即刻解除加盟店的合作關係。

中證網報導，一位大陸旅遊網紅在9月8日貼出一段影片，以「實地評鑑王府井評分最低的餐廳」為題，拍下他在狗不理包子店的用餐經過。他點了兩籠包子和小米粥，品嚐後表示包子「皮厚餡少，麵皮黏牙」，且兩籠包子將近人民幣（下同）100元太貴。

原本影片上傳後未引起太多關注，但9月10日王府井狗不理餐廳官方微博發文，稱影片作者在未經餐廳同意下擅自剪輯拍攝，嚴重影響餐廳經營，侵犯餐廳名譽權並造成經濟損失，不僅要求網紅需在主流媒體公開道歉，同時還向北京公安局報警處理。

此一微博立刻登上熱搜榜，大批網友一面倒支持網紅，認為在網上分享用餐經驗根本沒有觸法，甚至還有律師主動出面願為網紅「維權」。截至14日，該影片觀看數更已衝破1,000萬次。還有一堆網友吐槽，「總店一樣難吃」、「配方不都總店的，怪誰」、「百年老字號的傲慢踢到鐵板」。

天津總店眼見事態不妙，15日緊急止血切割，稱「狗不理王府井加盟店」已違反品牌管理規定並損其名譽，即日起解除和加盟方的合作。同日，王府井店也立刻「關門大吉」，連裝潢都緊急派人拆除。

中新網報導，自狗不理走上高級餐廳路線後，其口味、服務與價格屢遭外界詬病。有網友表示，在天津狗不理的包間吃一頓包子得花1,000多元，即便在一樓大廳吃至少也得4、500元，價格高，包子卻不好吃。

還有網友稱，本次狗不理對王府井店的處置只是「棄車保帥」，能否真正挽回商譽與消費者信心，還有待時間驗證。

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(中時新聞網)