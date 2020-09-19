美國國務院次卿柯拉克訪台，下榻萬華酒店，昨天上午我經貿高層進入酒店，與柯拉克進行非正式經濟會談。對此，淡江大學全球發展學院院長兼教授包正豪表示，這形成外交上的「奇景」，如同上演「屬國官員朝拜天朝特使的鬧劇」，成為「裡子面子全失的對美外交」。

行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮等官員，昨天上午進入萬華酒店，與美國國務院次卿柯拉克進行非正式經濟會談，聚焦供應鏈重組、投資審查修法等議題。

對此，淡江大學全球發展學院院長兼教授包正豪說，美國國務院次卿的職位，約等於我國部會的常務次長級官員；天底下的兩國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人，因此應該是柯拉克赴政院拜會沈榮津，而吳釗燮、王美花作陪，而且這也已經是很禮遇的規格，但結果卻是相反的安排。

包正豪表示，這不禁令人懷疑，民進黨政府到底求美國什麼？竟然連外交上的對等原則都不顧，「跪習慣後腰就挺不直了」；而且美方說不開台美「經濟與商會對話」會議之後，民進黨政府就把這樣的拜會稱為「會前會」，找個台階下，沒有人會意外，反正民進黨會拗是自自冉冉的事。

包正豪質問，究竟美國對民進黨政府提出什麼要求，民進黨還沒做到，所以主子要懲罰奴才，讓原本宣稱要開的台美「經濟與商會對話」會議最後胎死腹中？

包正豪批評，民進黨不惜犧牲農民權益，自己打臉到自己她媽都不認識她，硬是全面開放含瘦肉精的美豬美牛進口，連「可以提升台灣的國際地位」的唬爛話都出來，結果美國還是不滿意，他推測，顯然美國要得更多吧。

包正豪說，有沒有可能，其實民進黨脫掉褲子鐵了心，反正不管三七廿一，乾脆承諾縮減台灣對美貿易順差、開放更多市場（反正可以增進國際地位）、增購美國軍火（順便內宣防衛台灣決心，花比別人多的錢也無所謂）等。因為當奴才要有奴才樣，主子讓你吃啥，你就得開開心心地吃，還要大聲讚好。

(中時 )