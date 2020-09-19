和美街長宿舍開幕了。（吳敏菁攝）

和美街長宿舍開幕了。（吳敏菁攝）

和美再添新亮點，和美街長宿舍從被嫌棄殘破到登錄歷史建築、啟動修復，前後歷經10年的等待，7月竣工，鄉親歡喜，彰化縣政府19日結合古蹟日，舉辦風華再現和開幕儀式，召喚老歷史，也賦予新的意義，一系列「警探神槍手」趣味競賽、「良民證」集章、「良民拘留所」打卡分享闖關等，掀起人們未來新期待。

和美街長宿舍最早可溯源到「和美線警察官吏派出所」，1896年設置，1920年和美線改設和美庄，並於數年後建成和美庄役場，建物空間內容則改為警察事務機構及庄長與警察宿舍，見證了歷史發展，2008年登陸歷史建築。

19日開幕儀式彰化縣長王惠美、和美鎮長阮厚爵等地方人士都與會，王惠美表示，文化部補助工程經費2400萬元、縣府編列配合款1600萬元，期許未來能成為彰化縣文化資產新亮點。

王惠美也表示，和美宿舍仍住著地方老記憶，昔日街長宿舍前面有一條糖廠的鐵道及車站，許多人都在這裡搭五分仔車通勤，當立委時積極向文化部爭取到經費，要來修復、活化，未來希望透過點線面的串聯，成為和美鎮輕旅行的重要景點之一，未來會委託專業團隊管理，結合在地藝文，一起打造成和美新觀光地標。

阮厚爵後表示，這裡是離市區最近的歷史建築物，一度荒廢，這次風華再現，讓和美的街景充滿文化氣息。

文化局長張雀芬這次表示，今天古蹟日活動，以和美街長宿舍昔日曾為派出所歷史意涵及現存三間拘留所的空間特色，除靜態歷史照片及警察文物展覽外，動態安排「警探神槍手」趣味競賽，還有「良民證」集章活動，首度開放昔日警衛森嚴的拘留所，和「良民拘留所」打卡分享闖關活動、電動小警車體驗、古蹟主題日茶席、彰物市集─彰化文創手作及紀念品等一系列精彩活動，以嶄新之姿展現文化資產之美。

(中時 )